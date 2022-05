Ein Toter nach Dachstuhlbrand in Bremen geborgen

Bremen. Nach einem Dachstuhlbrand in Bremen haben Einsatzkräfte einen Toten geborgen. Wo genau die Person gefunden wurde und ob sie durch das Feuer ums Leben kam, blieb am Freitagmorgen zunächst unklar. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte der Dachstuhl eines Wohn- und Geschäftsgebäudes im Bremer Stadtteil Burg-Grambke am Donnerstagabend in voller Ausdehnung gebrannt. Etwa 75 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Zur Brandursache und der Schadenshöhe konnte eine Sprecherin der Polizei noch keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

