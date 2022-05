Bundesliga Füllkrug will bei Werder bleiben: "Fühle mich pudelwohl"

Bremen. Stürmer Niclas Füllkrug möchte nach dem Bundesliga-Aufstieg bei Werder Bremen bleiben. "Natürlich ist es normal, dass Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen geweckt werden, wenn du als Stürmer-Duo mit Marvin Ducksch ziemlich gerecht aufgeteilt 57 Tor-Beteiligungen hast. Aber ich fühle mich pudelwohl bei Werder", sagte der 29-Jährige in einem "Sport-Bild"-Interview. "Bremen ist nicht weit von meiner Heimat Hannover entfernt. Ich lege viel Wert darauf, zu einem Verein eine Verbundenheit zu haben - und die habe ich zu Werder."

Nach zwei Jahren mit großen Verletzungsproblemen wurde Füllkrug in der vergangenen Zweitliga-Saison zu einem wichtigen Leistungsträger für Werder. Die beiden Angreifer Ducksch und Füllkrug kamen gemeinsam auf 39 Saisontore für die Bremer. "Wir hatten die Chance, etwas Neues aufzubauen - und das haben wir genutzt", sagte Füllkrug. "Aus einer Mannschaft entstand eine unfassbare Einheit, ein ganz neues Gefühl. Dieser Zusammenhalt, den wir haben, kann in der nächsten Saison in der Bundesliga ein ganz großer Pluspunkt für uns sein."

