97-jährige Frau stirbt nach Unfall mit Lkw

Neustadt am Rübenberge. Eine 97-jährige Frau ist bei einem Unfall in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) ums Leben gekommen. Die Rentnerin überquerte eine Straße und wurde dabei von einem zurücksetzenden Lkw am Dienstagmorgen erfasst, wie die Polizei am späten Abend mitteilte. Bei dem Aufprall mit dem Lkw erlitt die Frau lebensgefährliche Verletzungen, denen sie am Abend erlag.

Die Rentnerin gehörte zu einer Gruppe Senioren, die zu einer Tagespflegeeinrichtung gebracht wurden. Während die 41-jährige Fahrdienstmitarbeiterin einem weiteren Menschen beim Aussteigen aus dem Transporter half, ging die 97-Jährige mit einem Rollator zum Heck des Transporters und trat auf die Straße.

Der 34-jährige Lkw-Fahrer fuhr einige Meter rückwärts, dabei prallte der Lastwagen mit dem Heck gegen die Seniorin. Ersthelfer und Rettungskräfte leisteten vor Ort medizinische Hilfe. Ein Rettungshubschrauber flog die Verletzte daraufhin ins Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Rettungskräfte versorgten auch ihn.

