Vertrag bis 2025: Wolfsburg bestätigt Kovac-Verpflichtung

Wolfsburg. Niko Kovac wird wie erwartet neuer Trainer des VfL Wolfsburg. Die Niedersachsen gaben die Bundesliga-Rückkehr des ehemaligen Meistercoaches von Bayern München am Dienstag bekannt. Der 50-Jährige unterschrieb in Wolfsburg einen bis 2025 gültigen Vertrag. Als Co-Trainer bringt er wie schon bei den Bayern, bei Eintracht Frankfurt, bei der kroatischen Nationalmannschaft und zuletzt auch bei AS Monaco seinen Bruder Robert Kovac mit.

"Ich bin ein Kind der Bundesliga und die Lust und die Motivation sind sehr groß, mit den Wölfen ein weiteres erfolgreiches Kapitel aufzuschlagen", sagte Kovac, der mit Eintracht Frankfurt 2018 den DFB-Pokal und 2019 mit dem FC Bayern das Double aus Meisterschaft und Pokal gewann. In Wolfsburg wird er der Nachfolger von Florian Kohfeldt, von dem sich der VfL nach dem Ende einer enttäuschenden Bundesliga-Saison getrennt hatte.

"Es war mir bei der Besetzung des Trainerpostens wichtig, dass wir nicht nur schnell jemanden finden, sondern vor allem auch einen Trainer verpflichten, der den VfL Wolfsburg langfristig entwickeln und nach vorne bringen kann", sagte Geschäftsführer Jörg Schmadtke. Kovac stehe "für eine konsequente sowie erfolgsorientierte Arbeit und ich bin überzeugt, dass die Mannschaft in den kommenden Jahren seine Handschrift tragen wird."

© dpa-infocom, dpa:220524-99-410668/3

