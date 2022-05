Betrunkener Mann aus brennender Wohnung gerettet

Osnabrück. Die Feuerwehr hat einen betrunkenen und schlafenden Mann in Osnabrück aus seiner brennenden Wohnung gerettet. Ein Nachbar habe den Rauch mitten in der Nacht bemerkt und an der betroffenen Wohnungstür geklopft und geklingelt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als niemand öffnete, habe er die Feuerwehr gerufen und die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses gewarnt. Die Einsatzkräfte drangen in die Brandwohnung im Dachgeschoss ein und rettete den 61-Jährigen, den sie den Angaben zufolge schlafend und alkoholisiert im Bett vorfanden. Er wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Feuer in der Küche der Wohnung konnte in der Nacht auf Samstag schnell gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 25.000 Euro.

