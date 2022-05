Polizei beschlagnahmt Drogen in Hannover

Hannover. Bei Kontrollen in der Innenstadt Hannovers hat die Polizei Drogen beschlagnahmt und mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Zwei 25 und 43 Jahre alte Männer seien bei dem Schwerpunkteinsatz am Donnerstag jeweils beim Verkauf von Kokain erwischt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei ihnen aufgefundene Drogen und mutmaßliches Dealgeld wurden beschlagnahmt. Beide seien am Freitag in einem beschleunigten Verfahren zu Bewährungsstrafen verurteilt worden.

Zwei weitere Männer im Alter von 27 und 39 Jahren wurden nach Angaben der Polizei verhaftet, weil gegen sie bereits offene Haftbefehle vorlagen. Einen 25-Jährigen hätten Beamte zudem beim Verkauf von Marihuana beobachtet. Bei ihm und in seiner Wohnung seien insgesamt 40 Gramm der Droge, mutmaßliches Dealgeld sowie eine kleine Menge Amphetamine gefunden und beschlagnahmt worden.

Insgesamt führte die Polizei 107 Personenkontrollen durch. Ziel des Einsatzes sei es gewesen, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken und Drogenhandel zu bekämpfen - besonders am Hauptbahnhof und dem angrenzenden Raschplatz sowie den Straßen Am Steintor und Am Marstall.

