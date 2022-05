Verteidiger Kijewski bleibt bei Eintracht Braunschweig

Braunschweig. Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig hat den auslaufenden Vertrag mit seinem Abwehrspieler Niko Kijewski um zwei Jahre verlängert. Das gaben die Niedersachsen am Freitag bekannt. "Niko hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Identifikationsfigur entwickelt und verfügt über genügend Potenzial, um uns zu helfen, den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga zu sichern", sagte Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann. Der 26 Jahre alte Linksverteidiger spielt bereits seit 2014 für die Braunschweiger.

© dpa-infocom, dpa:220520-99-369709/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen