Zwei Verletzte: Elektrobus von Brückengeländer durchbohrt

Hannover. Das ging noch einmal mehr oder weniger glimpflich aus: Ein Linienbus ist in Hannover bei einem Unfall von einem Brückengeländer durchbohrt worden. Ein Fahrgast, eine 59 Jahre alte Frau, habe leichte Kopfverletzungen erlitten, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Auch der ebenfalls 59 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus, mehr Menschen waren nicht in dem Bus. Der Schaden wurde auf knapp 510.000 Euro geschätzt.

Der Busfahrer war den Angaben zufolge am frühen Freitagmorgen mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen, dann kollidierte der Elektrobus mit dem Brückengeländer. Dabei bohrte sich das Geländer ins Businnere - fast auf Kopfhöhe der rechten Sitzreihe beinahe durch den ganzen Bus. Das Fahrzeug ragte teils über die Brückenbegrenzung hinaus. Für die Bergung musste ein Kran anrücken, die Straße wurde zwischenzeitlich gesperrt. Dies dauerte bis zum Mittag. Direkt nach dem Unfall war dagegen noch eine Spur befahrbar.

Noch unklar sei die Ursache des Unfalls, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen liefen, ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sei eingeleitet worden.

© dpa-infocom, dpa:220520-99-368458/3

