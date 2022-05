Zahlreiche Unwettereinsätze: Gefahrenlage noch nicht vorbei

Hannover. Gewitter und Sturmböen haben in Niedersachsen für Hunderte Einsätze der Feuerwehr gesorgt. In der Nähe von Eydelstedt (Landkreis Diepholz) wurde eine Person durch einen Baum verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Kreisfeuerwehr Diepholz am Donnerstagabend mitteilte. Mehrere Gebäude seien stark beschädigt worden. Insgesamt habe es während des Unwetters innerhalb weniger Stunden etwa 270 Einsätze gegeben. Ein Blitzeinschlag setzte in Neubruchhausen eine Gartenhütte in Brand. Zahlreiche Bäume stürzten um, Keller liefen voll. Bei Lemförde mussten auch Äste von Bahngleisen entfernt werden. Ein Feuerwehrmann wurde wegen gesundheitlicher Probleme in eine Klinik gebracht.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Freitag vor einer "brisanten Unwetterlage durch schwere Gewitter" vor allem in der Südosthälfte Niedersachsens. Starkregen, Orkanböen bis zu 120 Stundenkilometer sowie Hagel seien im ungünstigsten Fall zu erwarten. Vereinzelte Tornados seien auch nicht ausgeschlossen. Die Gewitter ziehen laut DWD in der Nacht zum Samstag nach Nordosten ab. Auch abseits von Gewittern seien am Freitagabend im Süden Niedersachsens Sturmböen bis zu 80 Stundenkilometer wahrscheinlich.

Von der Rettungsleitstelle Osnabrück hieß es am Freitagmorgen, die meisten Einsätze habe es am Donnerstagnachmittag gegeben. Die Polizei Osnabrück verzeichnete 69 Einsätze am Nachmittag und Abend, hauptsächlich zur Absicherung von Gefahrenstellen. Außerdem habe es vier wetterbedingte Unfälle gegeben, eine Person sei verletzt worden. In den Landkreisen Emsland und Grafschaft Bentheim zählte die Rettungsleitstelle insgesamt 35 Einsätze, in Wilhelmshaven mussten die Einsatzkräfte ebenfalls 35 Mal ausrücken. Dort ging es vor allem um vollgelaufene Keller und Überlastungen der Kanalisation.

