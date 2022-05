Einsatzkräfte vom DRK und THW sind in der Nähe einer Schule im Einsatz.

Festnahme Polizei: Opfer in Bremerhaven keine Schülerin

Bremerhaven. Bei der in einem Bremerhavener Gymnasium von einem bewaffneten Täter verletzten Person handelt es sich nicht um eine Schülerin oder einen Schüler. Darauf verwies die Polizei am Donnerstag explizit in einer Mitteilung hin. Eine Polizeisprecherin sagte, eine Frau sei mit der Waffe verletzt worden. Sie kam ins Krankenhaus. Ob Lebensgefahr bestand, war zunächst unklar. Zum Alter und der Identität der Verletzten gab es zunächst keine Angaben. Der Täter wurde nach der Tat festgenommen.

