BSV-Coach Leun nach Niederlage: Größerer Wille bei Metzingen

Hamburg. Trotz der 27:31 (14:16)-Niederlage der Bundesliga-Handballerinnen des Buxtehuder SV bei der TuS Metzingen hat Dirk Leun seiner Mannschaft ein Lob ausgesprochen. Der Trainer, dessen Team weiterhin die Chance hat, die Saison auf Rang drei zu beenden, sagte am Mittwochabend: "Wir haben nun aber noch zwei Spiele und ich bin jetzt schon sehr zufrieden mit der Leistung der jüngsten Mannschaft, die die deutsche Liga hat."

Das Team war in der vergangenen Woche von einer Reihe von Coronafällen betroffen gewesen. Viele Spielerinnen standen erst am Montag wieder zur Verfügung. Doch Leun wollte die Niederlage nicht auf die äußeren Umstände schieben. "Ich glaube, wir hätten schon einige Chancen gehabt, das Spiel noch zu drehen. Aber der größere Wille war eher bei Metzingen und daher haben sie verdient gewonnen." Am Samstag (18.00 Uhr) ist der BSV bei der Sport-Union Neckarsulm gefordert und kann dort Rang drei perfekt machen.

