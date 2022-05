Großbrand in Palettenfabrik im Kreis Vechta

Bakum. Ein Feuer in einer Palettenfabrik in Bakum (Landkreis Vechta) hat am Donnerstag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Zum Brandort seien am Nachmittag 15 Feuerwehren mit rund 200 Einsatzkräften ausgerückt, sagte der Sprecher der Kreisfeuerwehr Vechta, Jens Lindemann. Ein angrenzendes Wohn- und ein benachbartes Industriegebiet musste wegen der starken Qualmentwicklung geräumt werden. Verletzte gab es nicht. Zur Brandbekämpfung seien Löschroboter, Drohnen und zahlreiche Tanklöschfahrzeuge im Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:220518-99-341274/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen