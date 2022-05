Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Lastwagen

Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle.

Einbeck (dap/lni) - Bei einem Verkehrsunfall mit einem Lastwagen ist am Dienstagabend in der Nähe von Einbeck ein Motorradfahrer gestorben. Der 23 Jahre alte Mann sei gegen den Sattelzug eines 33-Jährigen geprallt, als dieser abbiegen wollte, teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mit. Der Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße 64 im Landkreis Northeim. Trotz einer Vollbremsung kam der 23-Jährige den Angaben nach nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und prallte gegen den Lastwagen.

Genauere Angaben zur Ursache waren zunächst nicht bekannt. Für die Unfallaufnahme durch einen Gutachter war die Bundesstraße in dem Bereich für mehrere Stunden voll gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:220518-99-341243/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen