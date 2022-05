Talsperren-Sanierung: Wehrklappe schwebt über Bundesstraße

Schulenberg/Oberharz. Bauarbeiten an einer Talsperre bei Goslar haben den Verkehr auf einer Bundesstraße im Harz am Mittwoch lahmgelegt. Wie geplant wurde am Mittwochmorgen die 10,50 Meter breite Wehrklappe aus dem Okerstaudamm des Okertalsperrensystems ausgebaut, wie die Harzwasserwerke mitteilten. Für die Arbeiten wurde die Bundesstraße 498 von Mittwoch an für zwei Tage gesperrt.

Seit Ende April sanieren die Wasserwerke das sogenannte Unterwasserbecken der Oktertalsperre in Schulenberg im Oberharz. Bei dem knapp 70 Jahre alten Bauwerk handelt es sich um ein nachgelagertes Ausgleichsbecken für den großen Okerstausee. Die wichtigste Arbeit ist dabei laut den Wasserwerken die Erneuerung der Wehrklappe, die im Hochwasserfall dafür sorgt, dass Wasser kontrolliert abgelassen wird.

Der Wasserspiegel im Unterwasserbecken wird für die Zeit bis zum Einbau der neuen Wehrklappe abgesenkt. Durch die Sanierung würde die Okertalsperre zukunftssicher gemacht, sagte der Technische Geschäftsführer der Harzwasserwerke, Christoph Donner. Die Arbeiten sollen noch bis Ende des Jahres dauern und werden voraussichtlich 1,5 Millionen Euro kosten.

© dpa-infocom, dpa:220518-99-340786/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen