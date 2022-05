Brand im Recyclinghof löst Feuerwehrgroßeinsatz aus

Bremen. In einem Recyclingbetrieb in den Bremer Industriehäfen hat sich am Mittwoch Restmüll in einem Sammelbehälter entzündet. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Es wurden unter anderem zwei Wasserwerfer bei den Löscharbeiten eingesetzt. Der Brand sei aber unter Kontrolle, teilte die Feuerwehr über den Kurznachrichtendienst Twitter am Nachmittag mit. Die durch den Brand entstandene Rauchsäule war von weitem zu erkennen. Zur möglichen Brandursache oder etwaigen Verletzten wurde zunächst nichts mitgeteilt.

© dpa-infocom, dpa:220518-99-339889/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen