Motorrollerfahrer stirbt bei Unfall nahe Duderstadt

Duderstadt/Göttingen. Der Fahrer eines Motorrollers ist am Dienstag bei einem Unfall zwischen Fuhrbach und Duderstadt ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Göttingen am Mittwochmorgen mitteilte, war der 71-Jährige in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend stieß er gegen ein Verkehrsschild, stürzte von seiner Maschine und fiel in den Straßengraben. Wiederbelebungsversuche des Notarztes blieben nach Angaben der Beamten erfolglos.

