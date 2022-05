Lena Lattwein verlängert beim VfL Wolfsburg bis 2025

Wolfsburg. Fußballerin Lena Lattwein vom VfL Wolfsburg hat ihren Vertrag vorzeitig verlängert. Die 22-Jährige unterschrieb bei den VfL-Frauen bis zum 30. Juni 2025, wie der Club am Dienstag mitteilte. Die Nationalspielerin war vor der gerade beendeten Saison von der TSG 1899 Hoffenheim nach Niedersachsen gewechselt. In der Frauen-Bundesliga kam die Mittelfeldspielerin 19 Mal, im DFB-Pokal vier Mal und in der Champions League zehn Mal zum Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:220517-99-325849/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen