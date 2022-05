Ex-Werder-Coach Anfang freut sich über Bremer Aufstieg

Bremen. Ex-Trainer Markus Anfang ist begeistert vom Aufstieg Werder Bremens in die Fußball-Bundesliga. "Ich freue mich riesig für den Verein", sagte der Fußball-Lehrer am Montagabend beim TV-Sender Sport1: "Der gehört in die Bundesliga!" Es sei vor allem ein Verdienst seines Nachfolgers Ole Werner und seines Trainerteams. "Ich freue mich für die Fans, und ich freue mich für die Jungs", betonte der ehemalige Coach.

Anfang war im November 2021 wegen eines gefälschten Impfzertifikates zurückgetreten. Damals lag Werder in der 2. Bundesliga nach einem schwierigen Saisonstart nur im Tabellen-Mittelfeld. Unter Anfangs Nachfolger Werner starteten die Bremer eine Aufholjagd und stiegen am Sonntag auf. Dass er selber nicht beim Aufstieg dabei war, "habe ich mir selbst zuzuschreiben", sagte Anfang.

