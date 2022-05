Auto überschlägt sich auf A31 - 67-jähriger Fahrer stirbt

Emsbüren. Bei einem Verkehrsunfall auf der A31 zwischen Emsbüren und Lingen ist ein 67-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann war am Donnerstag aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Fahrbahn in Richtung Norden abgekommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Auf dem Grünstreifen überschlug sich das Auto mehrmals und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde aus dem Wagen geschleudert und starb trotz Reanimationsversuchen von Ersthelfern noch an der Unfallstelle. Aufgrund des Unfalls waren Teilabschnitte der A31 für mehrere Stunden gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:220513-99-270831/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen