Naturschutzbund ruft wieder zum Vogelzählen auf

Eine Amsel sammelt in einem Garten Baumaterial für den Nestbau.

Hannover. Der Naturschutzbund (Nabu) Niedersachsen zählt wieder auf die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger beim Zählen von Vögeln in Gärten und Parks. Die Aktion unter dem Titel "Stunde der Gartenvögel" soll an diesem Wochenende vom 13. bis zum 15. Mai stattfinden, teilte der Nabu in Hannover mit.

"Je größer die Datenlage, desto besser die Einschätzung des Zustandes der Vogelpopulationen in unseren Siedlungen", sagt der Sprecher des Nabu Niedersachsen, Matthias Freter. Deutschlandweit machten seinen Angaben zufolge im vergangenen Jahr mehr als 140.000 Menschen mit. Sie meldeten aus mehr als 95.000 Gärten mehr als 3,1 Millionen Vögel.

In Niedersachsen beteiligten sich im vergangenen Jahr den Angaben zufolge mehr als 15.600 Menschen. Auf Platz 1 der gemeldeten Vögel lag der Haussperling, gefolgt von Amsel und Kohlmeise. Ziel der Aktion ist es, Trends bei den Beständen über die Jahre zu verfolgen. Die "Stunde der Gartenvögel" findet seit 2006 statt.

