Feuerwehr rettet Reh aus mit Ölschlamm gefülltem Becken

Hannover. Die Feuerwehr hat in Hannover ein Reh aus einem mit Ölschlamm gefüllten Sammelbecken gerettet. Mitarbeitende hatten das Tier am Donnerstagvormittag auf dem Gelände ihres Betriebes entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Sechs Fahrzeuge fuhren zum Einsatzort, darunter ein Löschzug und der Gerätewagen der Tierrettung. Der völlig erschöpfte Rehbock sei aus dem Becken geholt und nach kurzer Reinigung zur weiteren Untersuchung in die Tierärztliche Hochschule (Tiho) Hannover gebracht worden, teilten die Rettungskräfte mit. Wie das Reh auf das Betriebsgelände im Stadtteil Lahe gelangt war, sei unklar.

