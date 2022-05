Minister treiben Unesco-Anerkennung für Naturpark voran

Wilhelmshaven. Die Anerkennung des Naturparks Drömling als länderübergreifendes Unesco-Biosphärenreservat rückt ein Stück näher. Sachsen-Anhalts Wissenschaftsminister Armin Willingmann und Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (beide SPD) unterzeichneten kurz vor Beginn der Umweltministerkonferenz in Wilhelmshaven am Donnerstag einen entsprechenden Antrag für das Unesco-Siegel. Bereits im März hatten sich die beiden Landesregierungen für das Vorhaben ausgesprochen. Das geplante Unesco-Biosphärenreservat Drömling soll eine Fläche von 45.370 Hektar umfassen. Drei Viertel davon liegen in Sachsen-Anhalt, ein Viertel in Niedersachsen.

Im kommenden Jahr soll die Unesco laut dem Umweltministerium in Hannover über den Antrag entscheiden. Einzelne Projektideen, wie etwa die Entwicklung der Marke "Drömlingsrind", laufen demnach bereits schon oder sollen noch vor der Antragsgenehmigung umgesetzt werden.

Bereits seit mehreren Jahren bemühen sich Sachsen-Anhalt und Niedersachsen um den Schutz der Niedermoorlandschaft Drömling entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Als Biosphärenregion soll der Drömling künftig Modell für Initiativen zum Biodiversitäts- und Klimaschutz bereit stehen. "Für beides hat der Naturraum ein besonderes Potenzial", teilte das Umweltministerium in Hannover mit.

Die Umweltminister von Bund und Länder kommen an diesem Donnerstag und Freitag zu ihrer jährlichen Konferenz in Wilhelmshaven zusammen.

