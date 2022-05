Salzgitter-Konzern profitiert von Stahlpreis-Hoch

Auch für Stahl, der in so vielen Industrieprodukten steckt, gilt: Das Wohl und Wehe der Anbieter hängt 2022 wesentlich an der Energie- und Rohstoffsicherheit. Noch spielen die hohen Fertigstahl-Preise der Salzgitter AG in die Karten - solange es nicht zum Gasstopp kommt.