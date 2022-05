Trio um Neuendorf überreicht Wolfsburgs Frauen Schale

Frankfurt/Main. Die Fußballfrauen des VfL Wolfsburg werden die Meisterschale von einem Trio um DFB-Präsident Bernd Neuendorf erhalten. Nach dem Spiel gegen Bayer Leverkusen am Sonntag (14.00 Uhr/Magentasport und NDR) sind Neuendorf, DFB-Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch und Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg für die Übergabe der Trophäe eingeplant. Die Niedersächsinnen hatten sich mit einem 10:1 in Jena am vergangenen Sonntag vorzeitig den Titel gesichert.

© dpa-infocom, dpa:220510-99-232268/3

