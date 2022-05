Razzia in illegalem Glücksspielgeschäft: Geld beschlagnahmt

Rötgesbüttel. Bei einer Durchsuchung in einem illegalen Glücksspiellokal im Landkreis Gifhorn hat die Polizei Bargeld beschlagnahmt. Grund für die Durchsuchung waren Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft Hildesheim gegen den 50-jährigen Betreiber des Geschäfts in Rötgesbüttel, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Razzia fand bereits am Samstag statt.

Die Beamten ermitteln gegen den 50-Jährigen wegen unerlaubter Veranstaltung eines Glückspiels. Zuvor hatten sie Hinweise aus der Bevölkerung erhalten. Bei der Durchsuchung trafen die Polizisten auf über 20 Menschen, die an mehreren Spieltischen saßen. Gegen einen der Spieler lag ein Haftbefehl vor, der gegen die Zahlung einer Kaution nicht vollzogen wurde.

Die Beamten beschlagnahmten einen niedrigen sechsstelligen Bargeldbetrag. Der Beschuldigte äußerte sich laut Polizeiangaben bisher nicht zu den Vorwürfen.

© dpa-infocom, dpa:220510-99-232142/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen