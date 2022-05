Protest Klimaschützer kleben sich auf Autobahnabfahrt in Bremen fest

Bremen. Radikale Klimaschutz-Aktivisten haben sich mit Sekundenkleber auf einer Autobahnabfahrt in Bremen festgeklebt und den Verkehr zweieinhalb Stunden lang blockiert. Die drei Frauen und zwei Männer der Gruppierung "Letzte Generation" forderten auf Plakaten einen Ausstieg aus fossilen Energien. "Stoppt den fossilen Wahnsinn!", hieß es auf einem Transparent. Auf ähnliche Weise blockierte die "Letzte Generation" am Montag auch Straßen in Leipzig und Heidelberg.

Unter Aufsicht eines Polizeiarztes lösten Einsatzkräfte die drei Personen, die sich mit den Händen festgeklebt hatten, von der Fahrbahn. Bei allen fünf Demonstranten wurden die Personalien festgestellt und Ermittlungen wegen Nötigung und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet.

Zwischenzeitlich sorgte die Polizei nach eigenen Angaben dafür, dass die Autos wenden konnten, die sich auf der Abfahrt von der Autobahn A27 in Richtung Universität stauten. Nachdem der Verkehr gegen 9.45 Uhr blockiert worden war, meldete die Polizei gegen 12.20 Uhr, dass alles wieder freigegeben sei.

© dpa-infocom, dpa:220509-99-216431/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen