Fußgänger auf Autobahn von Wagen erfasst und schwer verletzt

Brackel. Auf der A7 in Richtung Hamburg ist kurz nach Mitternacht ein Fußgänger schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ging der Mann kurz vor der Anschlussstelle Thieshope auf dem mittleren Fahrstreifen spazieren. Noch während mehrere Funkstreifenwagen unterwegs waren, meldete ein weiterer Fahrer, dass er den Fußgänger mit seinem Pkw erfasst habe. Nach der ersten medizinischen Versorgung wurde der 35-Jährige in eine Unfallklinik gebracht. Der Fahrer erlitt einen Schock, konnte jedoch nach ambulanter Behandlung seine Fahrt fortsetzen.

Warum der 35-Jährige zu Fuß auf der Autobahn war, war noch unklar. Zeugen, die weitere Beobachtungen gemacht haben, sollen sich unter der Telefonnummer 04171 796 200 beim Autobahnpolizeikommissariat Winsen melden.

© dpa-infocom, dpa:220509-99-216156/3

