3. Liga Eintracht Braunschweig steigt in die 2. Bundesliga auf

Braunschweig. Eintracht Braunschweig kehrt in die 2. Fußball-Bundesliga zurück. Die Niedersachsen profitierten am Sonntag von der 0:2-Niederlage des 1. FC Kaiserslautern bei Viktoria Köln und können am letzten Spieltag nicht mehr vom zweiten Tabellenplatz der 3. Liga verdrängt werden.

© dpa-infocom, dpa:220508-99-205512/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen