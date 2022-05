Werder in Aue wieder mit Toprak, Veljkovic und Groß

Bremen. Werder Bremen kann im Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue wieder in Bestbesetzung antreten. Die zuletzt verletzten Ömer Toprak, Milos Veljkovic und Christian Groß stehen Trainer Ole Werner in der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) alle wieder zur Verfügung. "Alle Mann an Bord", kündigte Werner am Freitag an. Lediglich Manuel Mbom, der sich die Achillessehne gerissen hat, wird den Grün-Weißen im letzten Auswärtsspiel der Zweitliga-Saison fehlen.

Nach dem überraschenden 2:3 gegen Holstein Kiel vor einer Woche stehen die Bremer in Aue unter Druck. Dennoch gab sich Werner vor der Begegnung beim bereits feststehenden Absteiger optimistisch. "Wir sind heiß ohne Ende", sagte der Werder-Coach. "Es herrscht bei uns eine gute Mischung aus Anspannung, Konzentration und Freude am Fußball." Die Bremer belegen aktuell den Relegationsplatz drei.

