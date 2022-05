Messerangriff in Celler Industriegebiet - Mann verletzt

Celle. Ein Mann ist in einem Gewerbegebiet in Celle mit einem Messer attackiert und verletzt worden. Ein Verdächtiger sei am Freitagmittag kurz nach der Tat festgenommen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Tat habe sich ersten Erkenntnissen nach auf einem Betriebsgelände ereignet. Warum es zu dem Angriff kam, sei noch völlig unklar. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer er verletzt wurde, war zunächst unklar.

