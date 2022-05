Land richtet 15 neue Ökologische Stationen ein

Hannover. Um die Landschafts- und Naturschutzgebiete in Niedersachsen zu erhalten und weiterzuentwickeln, sollen in den kommenden Jahren 15 neue Ökologische Stationen eingerichtet werden. Darauf einigten sich am Freitag die Partner des "Niedersächsischen Weges" aus Landwirtschaft und Umweltschutz, wie das Umweltministerium mitteilte. Rund vier Millionen Euro will das Land pro Jahr dafür ausgeben.

Die Ökologischen Stationen sollen die unteren Naturschutzbehörden bei der Planung, Umsetzung und beim Monitoring notwendiger Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen in den Schutzgebieten unterstützen, wie Umweltminister Olaf Lies (SPD) erläuterte. Sie würden dabei mit der Landwirtschaft und dem Naturschutz in den Regionen kooperieren und neue Ansätze ausprobieren.

Der "Niedersächsische Weg" ist ein Gemeinschaftsprojekt des Landes mit Umweltverbänden und dem Landvolk, bei dem Natur-, Umwelt- und Gewässerschutzvorhaben gemeinsam entwickelt werden sollen.

