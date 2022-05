Das Einstürzen alter Bergwerksstollen kennen die Menschen in Bergbauregionen nur zu gut. Für Hannover sind diese sogenannten Tagesbrüche allerdings ungewöhnlich - aber auch hier droht ein Haus in einen alten Stollen zu kippen.

Notfall Alter Stollen droht einzustürzen: Haus in Hannover geräumt

Hannover. Die Stadt Hannover hat ein einsturzgefährdetes Wohnhaus geräumt. Unter dem Gebäude verläuft ein alter Bergbaustollen, der nicht mehr stabil ist. Sowohl das Haus als auch ein dahinter liegender Garagenhof seien nicht mehr sicher nutzbar, erklärte ein Sachverständiger bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Weitere Räumungen schloss er nicht aus. Allerdings waren der Stadt zunächst keine weiteren Gefährdungen von Gebäuden bekannt.

Experten war bei Erkundungsbohrungen im Stadtteil Ahlem die mangelnde Stabilität des sogenannten Nord-Asphaltstollens aufgefallen. Laut den Sachverständigen gebe es die akute Gefahr eines Tagesbruchs, also eines Einsturzes des Stollens. Das Wohnhaus wurde unverzüglich geräumt.

Allen betroffenen Mieterinnen und Mietern sei innerhalb von Stunden eine Ersatzwohnung in unmittelbarer Nähe angeboten worden, erklärte Stadtbaurat Thomas Vielhaber. Aus Sicht der Stadt stehe nun das Land in der Verantwortung. Über die Übernahme der noch nicht genau zu beziffernden Kosten in zweistelliger Millionenhöhe für die Sanierung des Asphaltstollens sei die Stadt mit dem Land und der Region Hannover im Gespräch, sagte Vielhaber.

