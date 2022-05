Beschäftigte der Behindertenhilfe zum Warnstreik aufgerufen

Verdi ruft zum dritten Mal in dieser Woche Beschäftigte aus dem Sozial- und Erziehungsdienst zu Warnstreiks auf. Aber anders als beim Kita-Personal soll es für die Beschäftigen der Behindertenhilfe in Niedersachsen und Bremen eine zentrale Aktion geben.

Hannover. Nach den Angestellten in der Sozialarbeit und dem Kita-Personal sind heute die Beschäftigten der Behindertenhilfe in Niedersachsen und Bremen zu Warnstreiks aufgerufen. In der Landeshauptstadt Hannover ist eine zentrale Aktion geplant, wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ankündigte. Nach internen Besprechungen soll es eine Demonstration vor dem Kommunalen Arbeitgeberverband Niedersachsen geben (13.45 Uhr).

Mit der Streikwoche soll laut Verdi der Druck auf die kommunalen Arbeitgeber vor der dritten Verhandlungsrunde erhöht werden. Hintergrund der bundesweiten Warnstreiks sind die Tarifverhandlungen für die rund 330.000 Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst, die am 22. März ergebnislos vertagt wurden. Die dritte Verhandlungsrunde findet am 16. und 17. Mai in Potsdam statt.

© dpa-infocom, dpa:220504-99-157555/2

