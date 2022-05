Polizei nimmt Rädelsführerin aus Reichsbürger-Szene fest

Hannover/Lüneburg. Die Polizei hat eine Rädelsführerin des verbotenen Vereins "Geeinte deutsche Völker und Stämme" am Mittwoch auf der Insel Baltrum festgenommen. Gegen die Frau, die der sogenannten Reichsbürger-Szene zugeordnet wird, gab es einen Haftbefehl, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Lüneburg mitteilte. Demnach hielt sich die Beschuldigte in einer Pension auf der niedersächsischen Insel auf. Einsatzkräfte durchsuchten die dortigen Räumlichkeiten und die Wohnung der Beschuldigten in Hannover. Dabei seien Beweismittel beschlagnahmt worden, so die Sprecherin.

Die Ermittler werfen der Frau vor, gegen das Vereinigungsverbot verstoßen und Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verwendet zu haben. Laut Staatsanwaltschaft soll die Frau eine "maßgebliche Führungsperson" des verbotenen Vereins "Geeinte deutsche Völker und Stämme" sein. Weitere Beschuldigte gebe es in diesem Verfahren nicht. Details zur Festnahme, der Beschuldigten und den Durchsuchungen wollte die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen.

© dpa-infocom, dpa:220504-99-155721/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen