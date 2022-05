Ermittlungen Betäubungsmittel und Waffen in Glinde und Seevetal

Seevetal. Bei Durchsuchungen in vier Wohnungen im schleswig-holsteinischen Glinde und einer Anschrift in Seevetal (Landkreis Harburg) sind Waffen und große Mengen von Betäubungsmitteln gefunden worden. Ein 41-Jähriger aus Seevetal sowie vier Menschen aus Glinde (zwei Männer im Alter von 42 und 44 Jahren sowie zwei Frauen im Alter von 28 und 67 Jahren) gehören zu der Gruppe der Beschuldigten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie stehen im Verdacht, mit Drogen gehandelt zu haben sowie auch Amphetamine selbst hergestellt und später verkauft zu haben.

Unter anderem soll der Verkauf mittels eines sogenannten Koks-Taxis bis vor die Haustür abgelaufen sein. Im Zuge der Ermittlungen konnten mehr als 100 Deals pro Woche nachgewiesen werden, wie es weiter hieß. Gegen die beiden hauptbeschuldigten Männer (41 und 42 Jahre alt) hat das Amtsgericht Lüneburg Haftbefehl erlassen.

Bei den Durchsuchungen, an denen mehr als 70 Beamtinnen und Beamte beteiligt waren, wurden Teile eines stillgelegten Küchenlabors zur Herstellung von Drogen sowie rund 1,3 Kilogramm Kokain, Cannabisprodukte und 20 000 Euro Bargeld sowie Luxusuhren und Brillen im Wert von rund 400 000 Euro sichergestellt. Zudem fanden Beamte mehrere Schreckschusswaffen und Messer.

© dpa-infocom, dpa:220504-99-154677/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen