Jubiläum im Hunte-Sperrwerk: Tausend Mal und mehr gesperrt

Oldenburg. Das Hunte-Sperrwerk in Elsfleth hat in der zurückliegenden Sturmflutsaison 35 Mal seine Tore zur Abwehr erhöht auflaufender Nordsee-Tiden schließen müssen. Das war überdurchschnittlich oft. Der Winter sei sturmflutreich gewesen, teilte der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) am Mittwoch mit.

Allein in diesem Jahr waren es 28 Sperrungen. "Im Durchschnitt schließen wir die vier mächtigen, konvex gebogenen Sperrtore der Anlage rund 20 Mal im Jahr", sagte Armin Heine von der Betriebsstelle Brake-Oldenburg des Landesbetriebs. Die Sturmflutsaison endete im April.

Das 120 Meter breite Sperrwerk im Landkreis Wesermarsch schützt seit 1979 die Städte Oldenburg und Elsfleth, aber auch das weitere Umland mit Zwischenahn und Wardenburg vor den Kräften der Nordsee. Am 27. Januar beging die Anlage mit der 1000. Schließung ein besonderes Jubiläum. Die meisten Schließungen in der Sturmflutsaison 2006/2007 gezählt: Es waren 43.

