Eintracht Braunschweig holt weiteren Ex-Profi zurück

Matthias Henn in 2013 während eines Fototermins für Eintracht Braunschweig.

Braunschweig. Drittliga-Aufstiegskandidat Eintracht Braunschweig hat einen weiteren Ex-Profi in die Vereinsarbeit eingebunden. Der langjährige Abwehrspieler Matthias Henn arbeitet seit dem 1. Mai hauptamtlich im Management des Gesamtvereins, teilte der Club am Dienstag mit. Henn spielte von 2007 bis 2015 in der dritten, zweiten und ersten Liga für die Eintracht und absolvierte nach seinem Karriereende ein Studium zum Sportfachwirt.

Neben Henn sind auch seine früheren Teamkollegen Benjamin Kessel als Vizepräsident, Dennis Kruppke als Kaderplaner sowie Marc Pfitzner als Co-Trainer der Profis und Cheftrainer der U19-Mannschaft wieder für die Braunschweiger tätig.

