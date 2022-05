Airbus-Demontage für Transport in Serengeti-Park kommt voran

Hannover. Die Demontage eines Bundeswehr-Airbus für den Serengeti-Park in der Südheide kommt voran. Am Wochenende sei die erste Tragfläche abgenommen worden, sagte Parksprecherin Asta Knoth am Dienstag. Dafür seien 261 Bolzen im Inneren des Flügels gelöst und die unbeschädigte Tragfläche dann per Kran entfernt worden. Der zweite Flügel werde voraussichtlich gegen Ende der 20. Kalenderwoche, also rund um den 20. Mai, demontiert werden. Der Transport des Rumpfes über die etwa 50 Kilometer lange Strecke vom Flughafen Hannover in den Tierpark in Hodenhagen sei weiter im Sommer geplant. Der Park will aus dem ausrangierten Flieger ein Restaurant machen.

Der Airbus solle demontiert werden, ohne Schaden zu nehmen, um später wieder vollständig zusammengesetzt werden zu können, sagte Knoth. Die Nase, Triebwerke, Verkleidungen, Seitenleitwerk und Höhenleitwerk sowie die erste Tragfläche seien bereits demontiert. Für den Transport gebe es noch "Gesprächsbedarf in ein, zwei Punkten", erklärte sie. Naturschützer hatten befürchtet, dass wegen des Transports Bäume beschnitten und gefällt werden müssten.

Der Bundeswehr-Airbus A310 "Kurt Schumacher" hatte zuletzt afghanische Ortskräfte und Angehörige nach Hannover gebracht. Die Maschine hat ein Leergewicht von 79 Tonnen, ist knapp 47 Meter lang und hat einen Rumpfdurchmesser von 5,64 Metern.

dpa:220503-99-139636/2

