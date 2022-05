Niedersachsen hat im Länder-Vergleich höchste Inzidenz

Hannover. Die Corona-Inzidenz in Niedersachsen ist am Dienstag die höchste aller Bundesländer gewesen. Sie lag bei 892,9, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Vor einer Woche lag der Wert allerdings noch bei 1336,4. Die Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche gemeldet wurden.

Eine ähnlich hohe Zahl wie Niedersachsen hatte am Dienstag nur Schleswig-Holstein mit 884,9. Im Vergleich der niedersächsischen Landkreise und kreisfreien Städte wurde die höchste Inzidenz mit 2547 im Kreis Cloppenburg gemeldet. Insgesamt wurden in Niedersachsen 17.094 neue Ansteckungen registriert, 39 weitere Menschen starben mit oder an Covid-19.

Die Hospitalisierungsinzidenz im Land sank auf 8,3 - so viele infizierte Menschen je 100.000 Einwohner kamen in den vergangenen sieben Tagen ins Krankenhaus. Die Zahl gilt als maßgeblicher Wert zur Bewertung der Infektionslage. Vor einer Woche lag die Zahl bei 10,7. Auch die Belegung der Intensivbetten in den Kliniken mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten ging zurück. Sie liegt nun bei 3,9 - nach 4,9 vor einer Woche.

Im kleinsten Bundesland Bremen lag die Sieben-Tage-Inzidenz nach RKI-Angaben am Dienstag bei 674,6. Insgesamt wurden dort 972 neue Ansteckungen registriert, außerdem sechs weitere Todesfälle.

