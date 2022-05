Ex-Wolfsburg-Profi Kühbauer neuer Trainer beim Linzer ASK

Linz. Der ehemalige Bundesliga-Profi Dietmar Kühbauer ist neuer Trainer des Linzer ASK. Wie der Fußball-Club am Dienstag mitteilte, unterschrieb der 51-Jährige einen Vertrag bis 2024 und tritt sein Amt mit sofortiger Wirkung an. Der frühere österreichische Nationalspieler löst Andreas Wieland ab, mit dem der Verein die Meisterrunde in der Fußball-Bundesliga verpasst und zuletzt mit 0:4 bei der WSG Tirol verloren hatte. Kühbauer, der von 2000 bis 2002 beim VfL Wolfsburg unter Vertrag stand, hatte bis November 2021 drei Jahre lang Rapid Wien trainiert.

