Fahrer eines Kleintransporters bei Unfall auf A7 verletzt

Ein Kleintransporter steht nach einem Unfall an der Autobahn A7.

Hannover. Bei einem Unfall an der Raststätte Hannover-Wülferode West auf der Autobahn 7 ist am Dienstagmorgen ein Mensch verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, fuhr der Fahrer eines Kleintransporters auf einen Lastwagen auf, der Mann wurde dabei verletzt. Der verletzte Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Während der Rettungsarbeiten wurde die A7 in Fahrtrichtung Süden vorübergehend gesperrt.

