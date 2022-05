Verteidigungsministerin besucht Militärflugplatz in Wunstorf

Wunstorf. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht ist zu einem Truppenbesuch auf dem Militärflugplatz Wunstorf bei Hannover eingetroffen. An dem Standort ist das Lufttransportgeschwader 62 mit dem Transportflugzeug A400M angesiedelt, das unter anderem für Evakuierungen und Betankungen in der Luft genutzt werden kann. Zuletzt kamen die Flugzeuge nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs bei der Luftbetankung von mehr als 175 Kampfflugzeugen an der Nato-Ostgrenze zum Einsatz. Der Besuch der SPD-Politikerin am Montag soll nach Angaben der Luftwaffe rund dreieinhalb Stunden dauern, anschließend will Lambrecht vor die Presse treten.

© dpa-infocom, dpa:220502-99-126463/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen