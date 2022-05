Versorgungskonzept gegen Trockenheit und Klimawandel-Folgen

Hannover (dpa/lni) – Ein sorgsamerer Umgang mit Wasser soll die Konsequenzen längerer Trocken- oder Nässeperioden in Niedersachsen besser abmildern. Landesregierung, Kommunen und Verbände haben dazu ein neues Versorgungskonzept entwickelt. "Die Grundwasserstände haben sich erheblich verändert", sagte Umweltminister Olaf Lies (SPD) am Montag. "Wir gehen davon aus, dass der zunehmende Klimawandel weitere Folgen haben wird." Mehrjährige Boden- und Wasserdaten wurden in Bezug zu Ergebnissen verschiedener Klimamodelle gesetzt. Das Resultat: Auch in etlichen niedersächsischen Gebieten dürfte der Nutzungsdruck auf das Grundwasser von 2015 bis 2050 nochmals anwachsen – besonders entlang eines Streifens vom Nordwesten in den Südosten des Landes.

Insgesamt nimmt den Schätzungen zufolge dabei der Bedarf der Landwirtschaft deutlich zu. Gerade der zurückliegende März 2022 sei einer der trockensten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gewesen.

Ziel des Wasser-Managements ist es, weitere Einsparmöglichkeiten zu prüfen, vor allem aber ein Umdenken anzuregen: weg von Entwässerung und Ableitung hin zu Speicherung, Mehrfachnutzung und besserer Verteilung. "In einigen Regionen gab es schon Einschnitte und Schwierigkeiten bei der Beregnung", sagte Lies im Rückblick auf die trockenen Jahre 2018/2019, nachdem 2017 noch ein "extrem nasses Jahr" war. "Wir müssen Wasser sparen, vorhandenes Wasser klüger managen."

Das Gleichgewicht von Grundwasserentnahme und -neubildung sei teils gestört. Nutzungskonflikte zwischen Verbrauchern, Agrarbetrieben und Industrie müssten frühzeitig entschärft werden. Das Konzept schlägt unter anderem eine stärkere Berücksichtigung von "Schwammböden" statt Versiegelung, mehr Schutz von Mooren, einen Schwerpunkt auf Laub- und Mischwald in der Forstwirtschaft, mehr Regenwassernutzung und den Aufbau von Wasserkreislaufsystemen sowie Informationsnetzwerken vor.

