Auto prallt gegen Baum: Drei Teenager verletzt

Nienburg. Ein schwerer Verkehrsunfall mit drei verletzten Teenagern hat einen Großeinsatz der Feuerwehr im Landkreis Nienburg/Weser ausgelöst. Ein Auto war am Sonntag nahe Nienburg auf die Gegenfahrbahn geraten und seitlich gegen einen Baum gekracht, wie die mit 60 Kräften angerückte Feuerwehr mitteilte. Der 18-jährige Fahrer musste mit Spezialgerät aus dem Wrack befreit werden. Er und seine ebenfalls schwer verletzte 16-jährige Beifahrerin wurden mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus geflogen. Ein 16-Jähriger wurde leicht verletzt per Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

