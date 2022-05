Unbekannte legen Äste auf Autobahn

Oldenburg. Unbekannte Täter haben bei Oldenburg mehrere Äste auf die Autobahn 293 gelegt. Eine 22 Jahre alte Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und überfuhr die Äste, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dadurch entstand an ihrem Fahrzeug ein Reifenschaden. Die junge Frau behielt die Kontrolle über ihr Auto und stoppte in der Nacht zum Sonntag auf dem Seitenstreifen. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Der Tatort befindet sich in Fahrtrichtung Autobahndreieck Oldenburg-West zwischen dem Autobahnkreuz Oldenburg-Nord und der Anschlussstelle Oldenburg-Etzhorn. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter die Äste aus einem westlich der Autobahn gelegenen Waldstück auf die Fahrbahn gebracht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen.



