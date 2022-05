DGB in Niedersachsen fordert offene Grenzen für Geflüchtete

Hildesheim/Wolfsburg. Nach coronabedingter Zwangspause ist am Tag der Arbeit auf vielen Plätzen in Niedersachsen und Bremen wieder zu Frieden, Gerechtigkeit und sozialem Zusammenhalt aufgerufen worden. "Seit drei Jahren befinden wir uns im Krisenmodus. Erst die Pandemie mit all ihren schrecklichen Folgen. Und jetzt dieser barbarische Krieg", sagte Mehrdad Payandeh, Vorsitzender des DGB in Niedersachsen, am Sonntag in Hildesheim.

Es sei an der Zeit, das Land gerechter, besser und zukunftsfester zu machen, sagte Payandeh. Für den Gewerkschaftsbund ist ihm zufolge klar: "Europas Grenzen müssen offen sein. Für alle, die vor Gewalt, Krieg und Verfolgung fliehen müssen - und zwar unabhängig von Hautfarbe, Religion Staatsangehörigkeit und Identität."

Die designierte Bundesvorsitzende des DGB, Yasmin Fahimi, sprach bei einer Kundgebung auf dem Rathausplatz in Wolfsburg. Die SPD-Politikerin soll noch im Mai als erste Frau an die DGB-Spitze gewählt werden und Nachfolgerin von Reiner Hoffmann werden, der im Alter von 66 Jahren beim DGB-Bundeskongress nicht mehr zur Wiederwahl antritt.

