Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Hannover. Ein 60-Jähriger Motorradfahrer ist in der Nacht zum Sonntag von einem 24-Jährigen angefahren und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der junge Mann mit seinem Kleintransporter in Richtung Sögel (Landkreis Emsland) unterwegs und fuhr auf den Motorradfahrer auf, der aus bislang ungeklärter Ursache auf der Straße stand. Der 60-Jährige Mönchengladbacher wurde von seinem Motorrad geschleudert und erlag trotz Reanimationsversuchen noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

© dpa-infocom, dpa:220501-99-114667/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen