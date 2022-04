Riss der Achillessehne: Lange Pause für Bremens Mbom

Bremen. Werder Bremen muss mehrere Monate auf Manuel Mbom verzichten. Der Mittelfeldspieler hat sich am Samstag im Training die Achillessehne im linken Fuß gerissen und steht Trainer Ole Werner damit in dieser Saison und auch zu Beginn der neuen Spielzeit nicht zur Verfügung, wie der Fußball-Zweitligist am Samstag mitteilte. "Es tut mir für Manuel wahnsinnig leid. Für ihn geht es jetzt erst einmal darum, dass die OP gut verlaufen wird und er von uns anschließend alle Unterstützung und Zeit in seiner Reha bekommt", sagte Werner.

