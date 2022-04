Freilaufende Hunde stören Aufzucht von Jungtieren

Hunde müssen im Wald derzeit an die Leine. Doch nicht alle Besitzer halten sich daran. Die Folgen können fatal sein.

Ein Schild mit einem an der Leine geführten Hund weißt auf die Leinenpflicht hin.

Hannover. Die Leinenpflicht für Hunde während der Brut- und Setzzeit wird nach Angaben der Landesjägerschaft Niedersachsen nicht konsequent befolgt. Leider sei es immer wieder zu beobachten, dass Hunde während der für Wildtiere besonderen Zeit von April bis Mitte Juli ohne Leine im Wald und in der freien Landschaft herumliefen, sagte der Sprecher der Landesjägerschaft Florian Rölfing. "Nicht selten geschieht dies aus Unkenntnis oder Unachtsamkeit." Ihm zufolge ist es wichtig, Besitzerinnen und Besitzern von Hunden zu erklären, warum die Leinenpflicht nötig ist. "Viele Wildtiere bekommen ihren Nachwuchs und benötigen daher in dieser Zeit möglichst viel Schutz und Ruhe", sagte der Sprecher. "Auf den ausgewiesenen Wegen bleiben und unbedingt den Hund angeleint führen sind daher derzeit die wichtigsten Verhaltensregeln für den Spaziergang in der freien Natur."

Freilaufende Hunde können fatale Folgen für die Aufzucht von Jungtieren haben. "Dies reicht von der Aufgabe des Brutgeschäftes oder dem Verlassen der Jungtiere durch die Elterntiere bis hin zum Verletzen oder tödlichen Reißen der Wildtiere." Wenn Jäger wildernde Hunde sehen, dürften sie diese nach dem niedersächsischen Jagdgesetz töten. "In der Praxis wird von dieser Regelung unserer Kenntnis nach aber nur in wenigen Ausnahmefällen Gebrauch gemacht", so der Sprecher. Er verwies darauf, dass Städte, Kommunen und Gemeinden zunehmend Auslaufflächen für Hunde ausweisen, auf denen die Vierbeiner ohne Leine herumlaufen können.

