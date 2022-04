Beschwerde über wuchernde Hecke führt zu Cannabisplantage

Bremen. Das war ein Zufallsfund: Nach einer Beschwerde von Anwohnern über eine wuchernde Hecke hat die Polizei in Bremen 118 Cannabispflanzen entdeckt. Mitarbeiter des Ordnungsamtes hatten sich am Donnerstag nach dem Hinweis vor Ort ein Bild von der Hecke gemacht, teilte die Polizei am Freitag mit. Dabei stellten sie Cannabisgeruch sowie Ventilatorengeräusche fest, die aus einem nahe gelegenen Wohnhaus drangen. Sie riefen die Polizei.

Die Einsatzkräfte durchsuchten die Wohnräume und stießen dabei auf die Cannabispflanzen sowie etwa fünf Kilogramm abgeerntetes Marihuana, eine kleine Menge Kokain und Anbau-Equipment. Zum Zeitpunkt der Durchsuchung waren die Mieter nicht im Haus. Die Polizei beschlagnahmte Drogen und Material. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an.

